Германия призывает страны ЕС активнее принимать сирийских беженцев

Берлин считает, что остальные страны Евросоюза должны активнее участвовать в решении этой проблемы, заявил на брифинге в среду пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

В среду Германия начала вывозить сирийских беженцев из конфликтного региона. Через несколько часов в аэропорту Ганновера приземлится первый чартерный рейс с примерно 100 беженцами из Сирии на борту. А всего немецкие власти намерены в скором времени эвакуировать из охваченной гражданской войной страны 5 тысяч сирийцев.

По словам Зайберта, с 2011 года в Германию перебрались более 18 тысяч беженцев из Сирии. "Германия и Швеция вместе приняли две трети беженцев из Сирии, которые приехали в страны Евросоюза", - отметил он.

"Мы бы очень хотели и добиваемся того, чтобы другие европейские страны, исходя из своих возможностей, соответствующим образом увеличили число беженцев, которые они у себя принимают", - заявил представитель правительства ФРГ.

Конфликт между властями и вооруженной оппозицией продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей. По данным сирийского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с момента начала конфликта свои дома были вынуждены покинуть более 7 миллионов сирийцев.