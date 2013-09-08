ЦИК России объявил предварительные результаты выборов мэра Москвы

По результатам обработки 3, 34 процента избирательных бюллетеней, больше всего голосов получил временно исполняющий обязанности главы города Сергей Собянин, за него проголосовали 57,77 процента избирателей. Алексей Навальный, по предварительным данным, получил 21,56 процента, передает Lenta.ru.

Ранее, после закрытия избирательных участков, были обнародованы опросы избирателей. Согласно им Собянин получил от 56 процентов до 46 процентов голосов. Навальному экзит-поллы дали от от 29 процентов до 35,6 процента голосов.

Избирательное законодательство Москвы не исключает проведение второго тура. Его объявят в том случае, если ни один из кандидатов после подсчета всех бюллетеней не сможет набрать более половины голосов.