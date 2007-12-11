Журналистка, которая смутила Путина, вышла против Медведева

Главный редактор владивостокской газеты "Народное Вече" Мария Соловьенко, смутившая Владимира Путина на его пресс-конференции в Кремле 1 февраля, назвав его "несравненным", заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России, сообщает РИА Новости.

По ее словам, она намерена проверить, "насколько эффективно работает в России механизм демократических выборов, имеет ли возможность рядовой гражданин страны стать президентом". Кроме того, Соловьенко собирается доказать, что "как кандидат ничем не хуже Дмитрия Медведева" и заявляет о готовности вызвать его на политические дебаты. "Уж если я смутила самого президента, что мне стоит смутить кандидата?", - добавила она.

Журналистка рассказала, что уже официально уведомила крайизбирком о своем намерении участвовать в выборах, а собрание инициативной группы граждан, которые намерены выдвинуть ее кандидатом на пост президента, пройдет 16 декабря.

"Все знают сказку про Золушку, а на своем примере я хочу доказать, что политическая Золушка, с которой меня многие ассоциируют, может стать принцессой", - заявила Соловьенко в интервью агентству PrimaMedia. По ее словам, если процедура выдвижения ее кандидатуры пройдет успешно, она отправится в Москву, чтобы лично отнести документы в ЦИК.

Как рассказала заместитель главы приморского избиркома Татьяна Вялова, Соловьенко в своем желании принять участие в президентских выборах не одинока - на сегодняшний день там приняли уже около 20 уведомлений от самовыдвиженцев о намерении баллотироваться в президенты.

Мария Соловьенко уже предпринимала попытку принять участие в выборах - этой осенью она баллотировалась в городскую думу Владивостока, прошедших 2 декабря. Однако суд Ленинского района города аннулировал ее регистрацию кандидатом в депутаты по одномандатному округу на основании перерасхода средств на агитационную кампанию. По словам Соловьенко, она направила жалобу на это решение суда в Генпрокуратуру РФ.

На пресс-конференции Путина 1 февраля 2007 года Соловьенко, задавая вопрос о коррупции, назвала Владимира Путина "несравненным". На ответ президента: "Вы меня смущаете", - Соловьенко отреагировала фразой: "Мне очень приятно, женщина должна смущать мужчину...".

Лента.ру