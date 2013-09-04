Спикер Конгресса США и глава сенатского комитета одобряют удар по Сирии

Бейнер в числе других лидеров конгресса встречался с Обамой во вторник.

"Я собираюсь поддержать призыв президента действовать", — сказал Бейнер журналистам после встречи.

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Лидер фракции меньшинства в конгрессе США, демократ Нэнси Пелоси также поддержала предложение президента Барака Обамы нанести военный удар по Сирии.

"Использование химического оружия в Сирии не может быть проигнорировано", — заявила журналистам Пелоси, по словам которой, США "должны ответить".

В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес заявил, что США должны применить силу против сирийского режима, чтобы не допустить дальнейшее применение и распространение химического оружия.

"Я выступал против ввода войск в Ирак. Я поддержал вывод войск из Афганистана. Но я поддерживаю решение президента применить военную силу в Сирии", — сказал Менендес, открывая слушания.

"Это решение будет одним из самых сложных", — добавил сенатор.

По его словам, США должны послать сигнал всему миру, что не позволят безнаказанно применять оружие массового поражения.

На слушаниях в комитете присутствуют госсекретарь США Джон Керри, глава Пентагона Чак Хейгел и председатель Объединенного комитета начальников штабов Мартин Демпси.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

По материалам РИА Новости