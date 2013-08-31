Сирия готова к атаке Запада в любой момент

«Мы ожидаем нападения в любой момент, и мы готовы в любой момент нанести ответный удар», заявил 31 августа агентству France-Presse неназванный представитель сирийской службы безопасности, передает Лента.ру.

Ранее в субботу Сирию покинули инспекторы ООН, которые занимались расследованием обстоятельств химической атаки в окрестностях Дамаска 21 августа. Их выводы пока неизвестны, однако американская разведка утверждает, что ответственность за применение химического оружия лежит на режиме Башара Асада. В результате атаки погибли около полутора тысяч мирных жителей.

Администрация Барака Обамы уже заявила, что намерена провести ограниченную военную операцию против Сирии, впрочем президент США еще не принял окончательного решения на этот счет. Руководство Пентагона заявляло, что пойдет на военную операцию в Сирии только в составе международной коалиции. Однако от участия в интервенции уже отказались Великобритания, Германия и другие страны-участницы НАТО.