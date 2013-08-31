Папа Римский назначил нового главу правительства Ватикана

Как сообщает радио Ватикана, им стал апостольский нунций (посол Ватикана) в Венесуэле архиепископ Пиетро Паролин.

Он заменил на этом посту кардинала Тарчизио Бертоне.

Как говорится в сообщении, новый госсекретарь приступит к выполнению обязанностей 15 октября.

«По этому случаю Вселенский архиерей примет на аудиенции руководителей и правительственных чиновников Государственного секретариата, чтобы публично поблагодарить кардинала Тарцизио Бертоне за его преданное и верное служение Апостольской столице и представить нового государственного секретаря», - информирует радио Ватикана.