Ватикан внес изменения в текст обряда крещения

Как сообщает Католический обозреватель, отныне слова «христианское сообщество» в формуле принятия новокрещенного в сообщество верующих будут заменены словами «Божья Церковь».

Перед знаком креста на лбу крещенного служитель таинства до сих пор говорил: «Христианское сообщество принимает тебя с большой радостью», а теперь будет говорить: «Божья Церковь принимает тебя с большой радостью». «Декрет подчеркивает, что через крещение люди приобщаются к «единой Церкви Христа, находящейся в Католической Церкви, которой руководит преемник Петра и епископы, которые находятся с ним в общности». Изменение формулировки аргументируется стремлением лучше подчеркнуть учение «о задачах и долге совершения таинств Матерью Церковью».

Решение об изменении формулировки принял еще Бенедикт XVI в конце января, декрет был подписан 22 февраля, а вступил в действие 31 марта, уже при понтификате Франциска. Новую формулу предыдущий Папа уже употреблял 13 января в Сикстинской часовне в Ватикане.