Посланник ООН по разоружению покинула Сирию
20:20, 30 августа 2013Мир
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Посланник ООН по разоружению Анджела Кейн в пятницу покинула Сирию и отправилась в столицу Ливана Бейрут, сообщает агентство Франс Пресс.
Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа / Фото: orientalstudies.org
Кейн входила в состав группы экспертов ООН по химическому оружию, проводящих расследование в Сирии. В пятницу миссия завершила работу и в субботу утром, как ожидается, покинет страну, сообщает РИА Новости.
Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, более 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достигнуть 1,3 тысячи человек. После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.
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