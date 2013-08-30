Посланник ООН по разоружению покинула Сирию

Кейн входила в состав группы экспертов ООН по химическому оружию, проводящих расследование в Сирии. В пятницу миссия завершила работу и в субботу утром, как ожидается, покинет страну, сообщает РИА Новости.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, более 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достигнуть 1,3 тысячи человек. После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.