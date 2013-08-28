Туск: Польша не будет участвовать в вооруженных действиях в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск журналистам в среду в Сейме Польши.

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Глава правительства подчеркнул, что понимает мотивы международного сообщества, которое планирует военную кампанию в этой стране, отметив, что он сомневается в том, что такая акция принесет желаемые результаты.

Туск обратил внимание, что этот тезис подтверждает предыдущий опыт похожих кампаний в той части мира.

В то же время он назвал "неуместными" ремарки, что США хотят напасть на Сирию, чтобы получить контроль над месторождениями нефти в этой стране.

"Никто для денег или какой-то выгоды не решает начать интервенцию в такой ситуации. США и другие государства, принимающие такое решение, стоят перед большой моральной дилеммой", - сказал он.

Туск назвал "большой трагедией" события в Сирии, напомнив, что в этой стране погибли уже сотни тысяч людей и миллион были вынуждены бежать в другие государства.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией длится с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных боевиков.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства страны химического оружия в предместье Дамаска. Жертвами атаки стали, по предварительным данным, свыше 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв могло достичь 1,3 тыс. человек.

Между тем главы государств и правительств мировых государств не могут прийти к единому мнению по вопросу о применении химического оружия в Сирии и необходимости нанесения ответного удара. Россия заявила, что военное вмешательство в Сирии будет иметь "катастрофические последствия" для региона.

США и их союзники рассматривают возможность нанесения военного удара по Сирии в ответ на инцидент с применением химического оружия.

Россия и Китай выступают категорически против, утверждая, что нет прямых доказательств применения химического оружия правительственными силами, и что оно могло попасть в руки повстанцев.