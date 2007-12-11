Запад увидел в Медведеве миротворца, а не диктатора

Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев представляет образ миротворца, а не диктатора. Как пишет газета The Financial Times, он появляется на российской политической сцене тогда, когда нужно урегулировать конфликты и сесть за стол переговоров. Сфера деятельности Дмитрия Медведева ограничивалась до сих пор внутренней политикой государства, он не владеет в достаточной мере английским языком, он не является «силовиком». Все это свидетельствует о том, что власть его в стране будет номинальной, а управлять всем по-прежнему будет Путин.

Газета.ру