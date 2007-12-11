Политологи о Путине, Медведеве, ”real politic” и Тимошенко

Украинские политические эксперты считают, что украинско-российские отношения существенно не изменятся в случае избрания Дмитрия МЕДВЕДЕВА Президентом России.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей. (УНИАН: Президент России Владимир ПУТИН поддержал кандидатуру первого вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА как кандидата на пост Президента России).

В частности, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЕВА, „украинско-российские отношения существенно не изменятся хотя бы потому, что Президент МЕДВЕДЕВ при национальном лидере ПУТИНЕ – это своеобразный зиц-президент, или такое себе регентство при продолжении реальной, хотя и не формализованной, власти Владимира ПУТИНА”.

Как считает эксперт, “с избранием МЕДВЕДЕВА ПУТИН решает проблему не просто преемника, но и преемники во власти. И этот преемник тем или иным образом будет и преемником российской внешней политики в украинском направлении. Существенно что-то изменить в формате российско-украинских отношений будет очень тяжело. Власть в России сохранится за коллективным ПУТИНЫМ”.

В свою очередь, профессор политологии Алексей ГАРАНЬ также выразил мнение, что „радикальные изменения не произойдут, поскольку МЕДВЕДЕВ и близок очень к ПУТИНУ, и занимает руководящие должности в “Газпроме”. Политолог считает, что российская политика будет оставаться достаточно жесткой в экономическом плане, но “они не будут делать ставку на одну политическую силу, как это было в 2004 году, российская сторона будет исходить из «real politic», в частности из того, кто находится у власти”.

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ также считает, что Д.МЕДВЕДЕВ в значительной мере не будет изменять курс (внутриполитический, внешнеполитический), который был выработан в последние годы. “Корректировок не будет год-два по той простой причине, что МЕДВЕДЕВ не просто шел этим курсом, он один из соавторов российской государственной политики”, - сказал В.КОРНИЛОВ.

В то же время, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ выразил убеждение, что более важен вопрос, какое место займет В.ПУТИН. “Если он занимает место премьер-министра, то это означает, что центр политического влияния сдвигается из Кремля в Белый Дом. И это очень важно для российско-украинских отношений, потому что в этом случае тандем двух Президентов «ЮЩЕНКО-ПУТИН» может смениться тандемом двух премьеров «ТИМОШЕНКО-ПУТИН». И у ТИМОШЕНКО больше шансов поладить с ПУТИНЫМ, чем у ЮЩЕНКО, несмотря на то, что она неоднократно выступала с достаточно жесткими антироссийскими заявлениями. Все решится тогда, когда определит свое будущее место нынешний Президент России”, - считает украинский эксперт.