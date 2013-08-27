Госдеп: США не ставят целью свержение Асада, но он должен уйти

Об этом заявила на брифинге представитель госдепартамента Мари Харф.

"В своем ответе (на применение оружия массового поражения) мы не рассматриваем никакие варианты действий с целью смены режима", - цитирует слова Харф РИА Новости.

Отвечая на уточняющие вопросы, представитель госдепа подтвердила, что США не видят для Асада места в будущем сирийском руководстве. Однако, по ее словам, президент Сирии должен уйти в рамках политического процесса, в том числе международной конференции Женева-2.

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"Наша позиция остается прежней - военного решения конфликта нет. Действия, решение по которым еще не принято, будут ответом на применение химического оружия, но необходимость политического урегулирования сохраняется", - сказала Харф.

Официальный представитель Белого дома Джей Карни также заявил во вторник, что смена режима не является целью ответных действий Вашингтона.

Похожую позицию сегодня озвучи главы Франции Франсуа Олланл и британский вице-премьер Ник Клегг.