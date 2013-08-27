США подтвердили, что решения нанести удар по Сирии пока нет

Решение нанести удар по сирийским правительственным войскам на данный момент не принято, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Президент продолжает обсуждение со своей администрацией. Когда какое-либо решение будет принято, о нем будет объявлено", - сказал Карни.

Ранее о том, что Обама пока не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химической атакой под Дамаском, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.