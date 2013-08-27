США подтвердили, что решения нанести удар по Сирии пока нет
20:45, 27 августа 2013Мир
1039
Белый дом подтвердил, что решение нанести удар по Сирии пока не принято.
Обама консультируется со своей администрацией по Сирии / Фото: article-3.com
Решение нанести удар по сирийским правительственным войскам на данный момент не принято, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Президент продолжает обсуждение со своей администрацией. Когда какое-либо решение будет принято, о нем будет объявлено", - сказал Карни.
Ранее о том, что Обама пока не принял решение относительно нанесения военного удара по Сирии в связи с предполагаемой химической атакой под Дамаском, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter