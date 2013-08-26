МИД Британии: дипломатия в Сирии не сработала

Господин Хейг, который говорил в то время, когда международные инспекторы отправились в район возможной химической атаки на востоке Дамаска, сказал, что британское правительство рассматривает сейчас возможность предпринять действия без единодушной поддержки на уровне ООН.

По словам министра, Совет Безопасности ООН, в вопросе Сирии разделился, "не выполнил своих обязательств".

Британский министр сказал, что не может назвать конкретные шаги, которые может предпринять Великобритания, или назвать время возможных действий, однако он отметил, что рассматривает все возможности "в соответствии с международным правом".

"Мы не можем допустить той мысли, что в XXI веке кто-то может безнаказанно применить химическое оружие", - сказал министр.

ВВС Украина