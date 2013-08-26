Франция может в ближайшие дни принять решение об интервенции в Сирию

Власти Франции могут принять решение о возможном военном вмешательстве в конфликт в Сирии в ближайшие дни, заявил в понедельник глава МИД Франции Лоран Фабиус.

"Решение будет принято в течение ближайших дней", - цитирует слова Фабиуса РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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"Это должна быть пропорциональная реакция.... Все варианты (разрешения ситуации в Сирии) рассматриваются. Не идет речи о единственном варианте - ничего не делать", - заявил Фабиус.

Франция неоднократно заявляла, что допускает действия в обход решений Совета Безопасности ООН после сообщений об использовании химического оружия в окрестностях Дамаска. Ранее Фабиус заявлял, что, если сообщения о химоружии подтвердятся, потребуется "силовая реакция".