В Одессе пьяный угнал трамвай

19:41, 12 августа 2013
Общество
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В Одессе милиция задержала мужчину, угнавшего трамвай.

ночной трамвай / фото с сайта Думская

В Одессе милиция задержала мужчину, угнавшего трамвай.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, в милицию в 00.30 поступило сообщение о том, что со Старосенной площади неизвестный угнал трамвайный вагон, стоявший на запасном пути.

Воспользовавшись навигационным оборудованием, сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» выяснили, что трамвай движется в сторону 2-й станции Люстдорфской дороги, о чем и сообщили правоохранителям.

«Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. Прибыв на место, милиционеры обнаружили трамвай, а также горе-угонщика, который уже успел обесточить вагон и собирался бежать. Злоумышленник был доставлен в райотдел. Им оказался бывший сотрудник коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», который две недели назад уволился по собственному желанию», – сообщили в отделе.

В милиции мужчина рассказал, что отдыхал в баре, расположенном недалеко от Старосенной площади, где употреблял алкогольные напитки. Выйдя на улицу, увидел трамвайный вагон, в котором никого не было. Под влиянием спиртного он захотел вспомнить трудовые будни и решил покататься.

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Воспользовавшись навыками, полученными ранее в качестве водителя трамвая, правонарушитель проник в салон, привел вагон в движение и начал «путешествие». На конечной остановке общественного транспорта, на 2-й станции Люстдорфской дороги, он был встречен сотрудниками милиции и бывшими коллегами.

Как сообщил начальник следственного отдела Киевского РО ОГУ капитан милиции Александр Мильчук, относительно злоумышленника начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

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