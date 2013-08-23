Красный Крест: В Ливане во время взрывов 29 человек погибли, 500 ранены

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ливанского Красного Креста.

"Насчитывается по меньшей мере 29 погибших и 500 раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии с ожогами и ранениями в голову", - заявил директор ливанского Красного Креста Джордж Кеттанех. Агентство отмечает, что трагедии такого масштаба в стране не было с окончания в 1990 году гражданской войны.

Ранее сообщалось о 27 погибших и 358 раненых.

По теме: В зале прибытия аэропорта Пекина прогремел взрыв (фото)

В городе прогремело два мощных взрыва. По данным агентства Рейтер, они произошли возле мечетей после пятничной молитвы. Франс Пресс, в свою очередь, сообщает, что один инцидент произошел в центре города, другой - возле порта. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.