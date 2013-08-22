Мубарака сегодня поместят под домашний арест

Экс-президент Египта Хосни Мубарак сегодня будет освобожден из тюремного заключения, в котором он находился более двух лет, но будет помещен под домашний арест в одном из военных госпиталей Каира.

Как сообщает РИА Новости, каирский суд накануне постановил снять последнее обвинение по коррупции с экс-президента Египта, известное в стране как дело о подарках от медиахолдинга ''Аль-Ахрам''. В действиях Мубарака, как и в двух предыдущих делах (незаконное обогащение и ''дело о дворцах'') следователи так и не нашли состава преступления, отчасти и потому, что всю сумму, эквивалентную 450 тыс. евро, бывший лидер страны уже успел вернуть государственной казне.

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Генеральная прокуратура заявила, что не будет оспаривать решение о его освобождении. Премьер-министр Хазем аль-Библави, наделенный на период действующего в стране режима ЧП должностью заместителя главы военного командующего, издал указ о помещении Мубарака под домашний арест, где он будет дожидаться повторного судебного заседания по делу об убийстве демонстрантов в январе 2011 года. Слушание намечено на 25 августа.