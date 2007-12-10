Сегодня в Швеции и Норвегии вручат Нобелевские премии

В столицах Швеции и Норвегии сегодня состоятся церемонии вручения Нобелевских премий.

Восемь лауреатов нынешних премий: в отрасли физиологии и медицины, физики, химии, экономики и литературы получат в Стокгольме из рук короля Швеции Карла ХVІ Густава почетный диплом, медаль и денежный чек, передает ICTV.

Между тем Нобелевскую премию мира в присутствии норвежского монарха Гаральда V вручат в городской ратуше Осло. Эту премию разделят ООНовская Межправительственная группа экспертов по изменению климата и экс-вице-президент Соединенных Штатов Альберт ГОР.

Имена лауреатов объявили еще в октябре. А саму премию вручают в день памяти миллионера и филантропа Альфреда Нобеля, умершего 10 декабря 1896 года.