На "Фукусиме-1" произошла крупнейшая утечка радиоактивной воды

Крупнейшая за все время после аварии в 2011 году утечка радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима-1" - утекло 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр), сообщило агентство Киодо.

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Накануне оператор станции компания ТЕРСО сообщила об обнаружении луж, уровень излучения в районе которых составил 100 миллизивертов в час. Во вторник ТЕРСО подтвердила, что утечка произошла из цистерн, в которых хранится загрязненная вода, использовавшаяся для охлаждения реакторов, сообщает РИА Новости.

Уровень воды в тысячетонной цистерне, рядом с которой были обнаружены лужи, понизился к утру вторника почти на 3 метра. Объем утечки составляет 300 тонн. Специалистам станции удалось собрать около четырех тонн вытекшей из цистерны воды, остальная вода впиталась в землю. Оператор утверждает, что вода не попала в море.

По международной классификации уровня аварий на АЭС инцидент соответствует первому уровню. Всего на АЭС сейчас находится 26 таких же 1000-тонных цистерн. Утечки радиоактивной воды из бассейнов и цистерн, где хранится накопившаяся радиоактивная вода, преследуют ликвидаторов аварии на станции с весны этого года. Предыдущая утечка воды из 500-тонной цистерны с загрязненной водой произошла в июне. Всего, включая нынешнюю, на АЭС произошло пять таких утечек.

Авария на АЭС "Фукусима-1"произошла после землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша. Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.