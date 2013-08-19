Суд признал виновными руководителей затопленного Крымска

Соответствующее решение принял суд, рассматривающий дело о наводнении, в результате которого погибли 156 человек.

Судья зачитывает обвинительный вердикт в отношении бывшего главы администрации Крымского района Василия Крутько, бывшего мэра Крымска Владимира Улановского, бывшего и.о. руководителя управления по предупреждению ЧС и гражданской защите Крымского района Виктора Жданова и экс-главы администрации Нижнебаканского сельского поселения Ирины Рябченко, сообщает Росбалт.

По мнению суда, Крутько должен был организовать работу по предупреждению ЧС, контролировать службы, проводить мероприятия по гражданской обороне, поддерживать в рабочем состоянии объекты оповещения о ЧС и проч.

"Однако Крутько вследствие неисполнения своих обязанностей… не принял соответствующих мер во время наводнения", — считает суд.

Всех четверых подсудимых обвиняют по ст.293 УК РФ (халатность). Крутько, Улановскому и Рябченко инкриминируют также служебный подлог (ст.292 УК РФ), а Жданову — покушение на мошенничество при получении выплат (ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ).