Бывшие министр обороны Грузии и депутат подрались в аэропорту Ниццы

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили был задержан (Франция) после драки с бывшим депутатом парламента Грузии Мерабом Самадашвили.

После допроса Окруашвили был освобожден, сообщает «Грузия Оnline».

По некоторым данным, инцидент связан с нанесением ранения охранниками Самадашвили охраннику экс-министра обороны Окруашвили в Тбилиси в 2008 году.

"Он так его избил, что все представительство Turkish Airlines пыталось его удержать... С другой стороны, прибыла полиция аэропорта, и Окруашвили упекли в кутузку на два часа... Оказывается, его не выпустили, пока не улетел самолет", - написал журналист Георгий Попхадзе.

Произошедшее в аэропорту Ниццы подтверждает и соратница Окруашвили Тео Тлашадзе.

"На парламентских выборах 2008 года с нами боролось ЕНД (партия «Единое национальное движение» - УНИАН). В избирательном штабе Надзаладеви, в присутствии Мераба Самадашвили, член охраны Ираклия Окруашвили Паата Халадзе был ранен охраной Самадашвили. Именно этот инцидент вспомнил Окруашвили в аэропорту Ниццы", - заявила Тлашадзе.