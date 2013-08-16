Тысячи сторонников Мурси движутся к центру Каира

Как отмечает агентство Рейтер, сторонники Мурси выкрикивают призывы ”свергнуть военный режим”. По данным агентства «Франс Пресс», в различных городах Египта начались манифестации сторонников свергнутого президента, а на севере страны они уже переросли в столкновения.

По теме: За два дня в Египте были разрушены 22 христианских храма

Об этом сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на местное ТВ, передает РИА «Новости».

На кадрах, которые местные телеканалы в прямом эфире транслируют из разных районов Каира, десятки людей швыряют камни в сотрудников силовых структур. Армия и полиция, усиленные бронетехникой, блокировали центральные городские площади и взяли под усиленную охрану государственные учреждения.

Агентство МЕНА цитирует источник в силовых структурах, который сказал, что часть военнослужащих получила боевые патроны и четкие инструкции немедленно пресекать попытки нападений на объекты, представляющие собой ”достояние народа”.

Волна беспорядков прокатилась по Египту после того, как силовики начали разгон лагерей сторонников Мурси. На месяц в стране введен режим ЧС, а в ряде провинций объявлен комендантский час. По последним данным египетского министерства здравоохранения, жертвами беспорядков стали 638 человек, ранения получили около четырех тысяч человек.