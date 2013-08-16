За два дня в Египте были разрушены 22 христианских храма

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана.

Со среды в Египте не утихают беспорядки после того, как силовики начали разгон лагерей сторонников отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси. Власти ввели режим чрезвычайного положения, а в 11 провинциях - комендантский час. По последним данным, погибли более 600 человек, ранеы - более четырех тысяч.

По информации радио Ватикана, протестующие подожгли христианскую школу, разгромили францисканский монастырь и больницу, в которой работали католические монахини, а большинство пациентов при этом были мусульманами.

По теме: Египетские исламисты подожгли три коптских церкви (фото)

Представитель католической церкви в Египте - священник Рафик Грейш отметил, что некоторые мусульмане обвиняют христиан в свержении Мурси, и с этим связаны акты насилия против христиан. По словам священника, христиане скрывают места пребывания своих лидеров, в частности, коптского патриарха, опасаясь мести радикально настроенных мусульман.

"Ясно, что подавляющее большинство населения Египта отвергло политику "Братьев-мусульман", - сказал радио Ватикана итальянский миссионер Джузеппе Скатолин. По свидетельству священника, который давно служит в Египте, много террористических групп пришли в страну из Сирии и других стран Ближнего Востока.

Католические иерархи Египта заявили, что выступают категорически против установления в стране исламского государства. Из-за террористической угрозы большинство христианских храмов в Египте остаются закрытыми. В четверг многие египетские католики отмечали торжество Успения Пресвятой Девы Марии молитвенными встречами в частных домах.