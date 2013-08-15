Беспорядки в Египте: Минздрав сообщает о 421 погибшем (фото, видео)
12:16, 15 августа 2013Мир
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Число погибших в столкновениях сторонников отстраненного от власти президента Египта Мохаммеда Мурси с представителями силовых структур возросло до 421 человека.
Мечеть Рабаа в Каире / Фото: Твиттер @Philo_Human
Об этом сообщает РИА Новости по данным западных информагентств, ссылающихся на заявление официального представителя Минздрава страны.
Ранее сообщалось о гибели 343 человек.
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В среду по Египту прокатилась волна беспорядков после того, как силовики начали разгон лагерей сторонников отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Манифестанты заявляют почти о трех тысячах убитых в своих рядах. Власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
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