Беспорядки в Египте: Минздрав сообщает о 421 погибшем (фото, видео)

Об этом сообщает РИА Новости по данным западных информагентств, ссылающихся на заявление официального представителя Минздрава страны.

Ранее сообщалось о гибели 343 человек.

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В среду по Египту прокатилась волна беспорядков после того, как силовики начали разгон лагерей сторонников отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Манифестанты заявляют почти о трех тысячах убитых в своих рядах. Власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.