В Каире за сутки погибло три журналиста - из Британии, ОАЭ и Египта

Ранее сообщалось, что первой жертвой стал оператор британского телеканала Sky News Мик Дин. По версии СМИ, он был застрелен во время съемки спецоперации по разгону египетскими силовиками лагерей исламистов. Оператор получил смертельное ранение в область сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, во время разгона акции протеста возле мечети Рабиа аль-Адавийя от огнестрельного ранения скончалась 26-летняя корреспондентка выходящей в ОАЭ газеты XPRESS Хабиба Ахмед Адб Элазиз (Habiba Ahmed Abd Elaziz). Газета уже подтвердила смерть своей сотрудницы, разместив на сайте некролог о погибшей.

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Третьим погибшим стал журналист египетской государственной газеты Al Akhbar Ахмед Абдель Гавад (Ahmed Abdel Gawad). Как и Элазиз, он был убит в районе мечети Рабиа аль-Адавийя. Другие подробности пока не сообщаются.

Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников экс-президента Мурси в Каире. Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом. Позже столкновения перекинулись и на другие провинции. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие. Официально подтверждены данные о смерти 278 человек, в том числе 43 полицейских, ранения получили более 2 тысяч граждан.