В Египте спасают от беспорядков пирамиды и всемирно известные музеи

Министерство по делам древностей Египта распорядилось временно закрыть для посещения пирамиды Гизы, Каирский музей, а также музеи в городе Александрия из-за столкновений силовиков и сторонников отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

''Объекты наследия и музеи закрыты для посещений временно, в связи со сложившейся ситуацией в ряде египетских городов'', - пояснили в министерстве.

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Массовые столкновения силовиков и исламистов происходят в нескольких египетских городах с утра среды. Наиболее ожесточенные - в Каире, Минье и Асьюте. По данным местных СМИ, в нескольких провинциях сторонники свергнутого президента подожгли коптские церкви. Нападениям также подверглись ряд полицейских участков.

Поводом к столкновениям послужила операция египетского МВД совместно с подразделениями армии по разгону двух палаточных лагерей сторонников Мурси в Каире. Исламисты и силовики обвиняют друг друга в применении огнестрельного оружия.

В настоящий момент силовикам удалось полностью очистить площадь перед Каирским университетом в Гизе, на которой свыше месяца проводили свои протестные акции сторонники Мурси, однако на площади у мечети Рабиа аль-Адавийя продолжают находиться тысячи человек.

Исламисты заявляют о 120 погибших в своих рядах, однако министерство здравоохранения эту информацию опровергает, говоря лишь о 10 жертвах. На кадрах, демонстрируемых телеканалом ''Аль-Джазира'' из полевого госпиталя, находящегося в мечети ''Рабиа аль-Адавийя'', видны тела десятков человек с огнестрельными ранениями. МВД объявило о гибели пяти стражей правопорядка и десятках раненых.