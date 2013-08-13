Между Японией и КНДР разгорается территориальный спор

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении информационного агентства ЦТАК, передает ИТАР-ТАСС.

Соответствующее требование, содержащееся в сообщении агентства, появилось в связи с опубликованным недавно в Японии опросом общественного мнения. Как показали его результаты, которые в Пхеньяне назвали "абсурдными", большинство опрошенных считают эти острова японской территорией.

Такие результаты "подтверждают агрессивный характер политики Японии, выдвигающей незаконные территориальные притязания соседним странам", подчеркивает ЦТАК. Таким образом, отмечает агентство, в Токио пытаются оправдать агрессивное прошлое своей страны и "воспитать подрастающее поколение в духе милитаризма".

В сообщении говорится, что японские консервативные силы стремятся подготовить почву "к еще одному японскому вторжению на Корейский полуостров и другие азиатские регионы".

Острова Токто - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Южной Кореи. Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле, в свою очередь, заявляют, что эти территории всегда входили в состав Корейского государства.

В преддверии предстоящего 15 августа национального праздника - 68-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации пресса КНДР развернула активную пропагандистскую кампанию против правительства Японии. Пхеньян критикует Токио по всем направлениям - за возрождение милитаризма, территориальные притязания, искажение истории и нежелание выплатить компенсацию за преступления, совершенные в период колониального правления в Корее в 1910-1945 годах.

Между Пхеньяном и Токио нет дипломатических отношений, отсутствуют торговые и транспортные связи. В Японии действует большой пакет санкций против КНДР, введенных в связи с ядерными испытаниями и ракетными пусками. Порты Японии закрыты для судов под флагом КНДР.