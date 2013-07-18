Российский суд признал Алексея Навального виновным в хищении леса

Ленинский суд Кирова считает, что оппозиционер Алексей Навальный является организатором хищения более 10 тысяч кубометров леса на сумму свыше 16 миллионов рублей, сообщает РИА Новости из зала суда, где выносится обвинительный приговор.

Говоря о роли Навального в совершении преступления, судья отметил, что тот является организатором, а другой фигурант Петр Офицеров - пособником.

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За "организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере" Навальному грозит до 10 лет колонии.

Прокурор ранее просил назначить Навальному шесть, а Офицерову пять лет лишения свободы со штрафом обоим по одному миллиону рублей.

Напомним, Навальный является официально зарегистрированным кандидатом в мэры Москвы.