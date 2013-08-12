Убытки от паводка на Дальнем Востоке России оценили в три миллиарда рублей

«Эти подсчеты предварительные и будут уточняться после того, как вода начнет уходить», — заявила первый заместитель председателя правительства Амурской области Вера Щербина. По ее словам, только сельскому хозяйству нанесен ущерб на сумму в два миллиарда рублей. Кроме того, в области размыто около 300 километров дорог, разрушено 29 мостов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт областной администрации.

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В области, заявила Щербина, активно идет выплата единовременных компенсаций пострадавшим от паводка в размере 10 тысяч рублей. Частично утратившие свое имущество при наличии соответствующих документов могут претендовать на получение 50 тысяч рублей, полностью утратившие — на 100 тысяч рублей, добавила она.

Паводок в Амурской области начался в конце июля 2013 года. Из зоны подтопления были эвакуированы несколько тысяч человек. Вода подступила и к областному центру — Благовещенску, который был приготовлен к эвакуации.

Кроме Амурской области, от паводка в августе 2013 года также пострадали Хабаровский край, Еврейская автономная область, Башкирия и Челябинская область.