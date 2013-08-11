СМИ: Новый iPhone могут показать уже 10 сентября

Для Apple выход смартфона очень важен, поскольку компания получает огромные прибыли за счет iPhone.

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Об этом сообщает ТСН.

Ожидается, что в новом смартфоне будет использован дисплей IGZO вместо Retina, процессор частотой от 1,6 ГГц и оперативная память размером 2 Гб. Кроме того, девайс будет оснащен камерой на 12-мегапикселей, а диагональ экрана может быть увеличена до 4,3 дюйма вместо нынешних 4.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить дешевый смартфон. Отметим последнее время Apple начала терять свои позиции на рынке из-за соперничества с Samsung и появления все большего количества более дешевых устройств на платформе Android. Ранее сообщалось, что Apple начнет выпускать iPhone и iPad из "жидкого металла".