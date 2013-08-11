СМИ: Новый iPhone могут показать уже 10 сентября
Долгожданный новый iPhone могут показать уже 10 сентября. Об этом сообщает All Things Digital со ссылкой на собственные источники.
Для Apple выход смартфона очень важен, поскольку компания получает огромные прибыли за счет iPhone.
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Об этом сообщает ТСН.
Ожидается, что в новом смартфоне будет использован дисплей IGZO вместо Retina, процессор частотой от 1,6 ГГц и оперативная память размером 2 Гб. Кроме того, девайс будет оснащен камерой на 12-мегапикселей, а диагональ экрана может быть увеличена до 4,3 дюйма вместо нынешних 4.
Ранее сообщалось, что Apple может выпустить дешевый смартфон. Отметим последнее время Apple начала терять свои позиции на рынке из-за соперничества с Samsung и появления все большего количества более дешевых устройств на платформе Android. Ранее сообщалось, что Apple начнет выпускать iPhone и iPad из "жидкого металла".