Эксперты говорят, что цены на iPhone упали до четырехлетнего минимума

Такую цену на iPhone эксперты называют минимальной за последние 4,5 года, сообщают Вести.ру со ссылкой на Business Insider.

Цены на iPhone держались выше отметки в $620 с лета 2009 года до конца 2012 года, достигнув своего максимума в $660 весной 2011 года.

В компании Apple объяснили спад стоимости скидками на смартфон четвертой модели. Менеджеры компании объясняют, что в некоторых странах - преимущественно на развивающихся рынках - в связи со снижением цены выросли продажи iPhone 4, что и повлияло на среднюю стоимость.

Как сообщается, эксперты сравнивали показатели, начиная с декабря 2008 года.