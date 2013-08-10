В ЕС раскрыли масштабную сеть работорговцев - 75 арестованных

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Испании.

Преступная группировка занималась торговлей гражданами Китая, которых они доставляли в европейские страны и в США. Некоторые из потерпевших в итоге оказывались в сексуальном рабстве, отмечается в сообщении ведомства.

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Испанские стражи порядка задержали в Барселоне двух предполагаемых главарей группировки в Европе. Всего в Испании был задержан 51 человек, французские полицейские арестовали 24 преступника.

Злоумышленники проводили операции преимущественно через международный аэропорт Барселоны. За доставку одного гражданина КНР они требовали 50 тысяч евро.