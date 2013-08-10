В ЕС раскрыли масштабную сеть работорговцев - 75 арестованных
Испанские и французские полицейские в ходе совместной операции раскрыли сеть по торговле людьми.
Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Испании.
Преступная группировка занималась торговлей гражданами Китая, которых они доставляли в европейские страны и в США. Некоторые из потерпевших в итоге оказывались в сексуальном рабстве, отмечается в сообщении ведомства.
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Испанские стражи порядка задержали в Барселоне двух предполагаемых главарей группировки в Европе. Всего в Испании был задержан 51 человек, французские полицейские арестовали 24 преступника.
Злоумышленники проводили операции преимущественно через международный аэропорт Барселоны. За доставку одного гражданина КНР они требовали 50 тысяч евро.