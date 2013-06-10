МВД: Украинцы стали жертвами рабства в почти 60 странах

«Данный вид преступления практически полностью контролирует международная преступность. По разным данным, от торговли людьми в мире пострадали от 2 до 4 миллионов человек. Годовая прибыль международных уголовных синдикатов составляет около 8 миллиардов долларов. Нелегальная торговля людьми стала серьезной проблемой для всех государств-членов Евросоюза, стран-кандидатов и стран, являющихся ассоциированными членами ЕС», - отметил Дубовик.

По словам Дубовика, Украина является государством, которое поставляет нелегальных рабочих, принимает нелегальных рабочих, а также через которую транзитом отправляют жертв торговли людьми в другие страны. 55 процентов этих людей - женщины и дети, за последние годы увеличилось количество мужчин, которые работают принудительно на черном рынке труда (строительные работы, сельское хозяйство и т.д.), сообщает Радио Свобода.

Кроме того, структуры МВД фиксируют случаи использования рабского труда внутри страны - это так называемая «внутренняя торговля людьми», отметил первый замминистра.

Конференция «Усиление роли ОБСЕ в противодействии торговле людьми» инициирована Украиной, которая в этом году председательствует в этой международной организации. Противодействие торговле людьми - один из приоритетов председательства Украины в ОБСЕ.