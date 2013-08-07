ЦРУ: Падение режима Асада опасно для США

Такое заявление в интервью изданию Wall Street Journal сделал первый заместитель ЦРУ Майкл Морелл, передает РИА Новости.

"Майкл Морелл говорит, что риск состоит в том, что сирийское правительство, которое обладает химическим оружием и иными передовыми видами вооружений, падет, и страна превратится в прибежище для террористов", - пишет газета.

По мнению замдиректора ЦРУ, в этом случае победу одержит "Аль-Каида", что создаст для США дополнительные трудности при определении угроз. "Если мы не будем оказывать на них (террористов) давление, они восстановят свою силу, и я опасаюсь слишком халатного отношения к этому. Я не могу вспомнить времени, когда существовало так много угроз национальной безопасности, сколько мы имеем сегодня", - цитирует газета Морелла.

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Он подчеркнул, что решение сирийского вопроса имеет первоочередное значение для всего мира. По его словам, каждый месяц в стране растет число иностранных боевиков, сражающихся на стороне связанных с "Аль-Каидой" группировок, что только приближает возможное падение правительства.

Жесткая оценка Морелла, отмечает издание, показывает, как много США ставят на кон, готовясь в ближайшие недели начать поставки оружия боевикам в Сирии и одновременно продолжая вести борьбу с членами "Аль-Каиды". Ранее замдиректора ЦРУ уже выразил скептическую оценку в отношении правительственного плана начать поставки оружия в Сирии.