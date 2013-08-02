В сирийском Хомсе взорвался склад боеприпасов - 40 погибших (видео)

Взрыв произошел на складе боеприпасов в контролируемой сирийскими властями части города, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства Франс Пресс, состав принадлежал военизированному формированию, а взрыв произошел, вероятно, из-за выпущенной боевиками ракеты.

Ранее Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что число погибших во время конфликта в Сирии превысило 100 тысяч человек.