В сирийском Хомсе взорвался склад боеприпасов - 40 погибших (видео)
12:54, 02 августа 2013Мир
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В результате мощного взрыва, прогремевшего 1 августа в сирийском городе Хомс, погибли 40 человек, около 120 получили ранения.
Взрыв произошел на складе боеприпасов в контролируемой сирийскими властями части города, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным агентства Франс Пресс, состав принадлежал военизированному формированию, а взрыв произошел, вероятно, из-за выпущенной боевиками ракеты.
Ранее Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что число погибших во время конфликта в Сирии превысило 100 тысяч человек.
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