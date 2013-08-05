СМИ: Армия предложит Братьям-мусульманам места в правительстве Египта

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в командовании и в политическом руководстве Египта, передает РИА Новости.

"Будет сделана инициатива, чтобы мы могли завершить кризис, а "Братья-мусульмане" прекратили свои акции", - сообщил источник. По его данным, власти также предложат разблокировать счета "Братьев-мусульман", поддерживающих отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

По теме: НАТО заявляет, что не планирует вмешиваться в события в Египте

В первую годовщину прихода к власти Мурси в Египте начались беспрецедентные по масштабу акции протеста с требованием его отставки и проведения досрочных выборов. В начале июля в ситуацию вмешалась армия Египта, которая отстранила Мурси от управления страной и изолировала на одном из военных объектов.

Были арестованы и лидеры "Братьев-мусульман". В частности, в каирской тюрьме содержатся заместители верховного наставника движения Мохаммеда Бадиа Хайрат аш-Шатыр и Рашад аль-Байюми. В отношении лидеров "Братьев-мусульман", как и самого Мурси, ведется уголовное расследование по обвинениям в шпионаже, подстрекательстве к насилию и нанесении серьезного ущерба экономике государства.