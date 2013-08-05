В столице Эстонии предложили запретить русский язык
14:32, 05 августа 2013Мир
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Председатель Эстонской консервативной партии и экс-посол в России Март Хельме, который претендует на должность мэра Таллинна, отметил, что если он придет к власти, он избавит город от двуязычия.
Кандидат предлагает оставить только эстонский язык / Фото: ruvr.ru
Об этом сообщило издание Eesti Päevaleht. Один из основных лозунгов партии говорит "сделаем Таллинн снова эстоноязычным городом".
Таким образом партия открыто заявляет о том, что не поддерживает в Эстонии ни скрытой, ни открытой двуязычности. В этом, по словам Хельме, их взгляды очень сильно отличаются от взглядов социал-демократов и центристов, которые пропагандируют идею двуязычия.
По мнению политика, делопроизводство в Таллинне должно вестись только на эстонском языке. А тем, кто на государственном языке не говорит, придется покупать услугу перевода в переводческих бюро при городской управе.
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