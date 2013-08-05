В столице Эстонии предложили запретить русский язык

Об этом сообщило издание Eesti Päevaleht. Один из основных лозунгов партии говорит "сделаем Таллинн снова эстоноязычным городом".

Таким образом партия открыто заявляет о том, что не поддерживает в Эстонии ни скрытой, ни открытой двуязычности. В этом, по словам Хельме, их взгляды очень сильно отличаются от взглядов социал-демократов и центристов, которые пропагандируют идею двуязычия.

По мнению политика, делопроизводство в Таллинне должно вестись только на эстонском языке. А тем, кто на государственном языке не говорит, придется покупать услугу перевода в переводческих бюро при городской управе.