В Финляндии задумываются о статусе русского языка

Если в начале столетия в Финляндии проживали менее 30 тысяч русскоговорящих, то в 2012 году их число увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Однако министр юстиции Финляндии Анна-Майа Хенрикссон заявила, что не видит оснований для придания русскому языку официального статуса.

Хенрикссон в интервью телерадиокомпании Yle заявила, что оценивает процесс переселения русских в Финляндию положительно. Она отметила, что муниципалитеты, где проживает много русскоговорящих, могли бы организовывать обучение на русском языке.

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"Однако для этого не нужно менять существующий закон о языке", - считает Хенрикссон. По её словам, и через сто лет русскоязычных в Финляндии не станет столько же, сколько шведоязычных сейчас.

Вместе с тем, по мнению ведущего специалиста Александровского института Маркку Кангаспуро, если нынешние показатели роста русскоязычного населения сохранятся, то уже к 2050 году русских финнов станет столько же, сколько и шведских финнов, то есть, 250 тысяч. Таким образом, русскоязычные граждане станут влиятельной частью финского общества.

На данный момент на территории Финляндии два официальных языка - финский и шведский.