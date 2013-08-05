4-летний мальчик стал мэром американского городка

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, в голосовании мог принять участие любой желающий, нужно было лишь пожертвовать 1 доллар на организацию праздника. Победителя, однако, определил случай: местный житель вытащил имя нового мэра из шляпы, в которую были сложены бумажки с именами кандидатов.

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Пост мэра в Дорсете, население которого составляет не более 30 человек, является номинальным. Тем не менее, Бобби намерен трудиться на благо города. В частности, мальчик и его родители планируют организовать сбор средств для благотворительного фонда и на установку нового знака при въезде в город.