На выборах в Мексике победил оживший покойник

Выборы мэра здесь выиграл некто Ленин Карбальидо, который по документам числится умершим еще в 2010 году.

"Мертвый" кандидат, тем не менее, завесил город своими рекламными плакатами и набрал почти 50% голосов избирателей, оставив далеко позади конкурентов.

Как сообщают власти, "умер" будущий победитель выборов, когда ему грозил суд за изнасилование. Тогда Карбальидо предпочел инсценировать смерть от диабетической комы, о чем есть соответствующее официальное свидетельство.

Представители политической партии, от которой шел на выборы "покойник", пока в растерянности, замечает РИА Новости. По их словам, партия не занималась расследованием этого дела, но обязательно сделает это на фоне появившихся в СМИ многочисленных сообщений. При этом однопартийцы отмечают, что в случае подтверждения информации об обмане избирателей они сами не позволят Карбальидо занять пост мэра.