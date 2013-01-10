Напротив Кремля повесили экстремистский баннер

Как сообщает "Коммерсантъ FM", растяжку обнаружили на мосту правоохранители, они же и сняли баннер.

По неподтвержденной информации, пишет РБК, "транспарант" сфотографировал журналист одного из информационных интернет-порталов. Его якобы задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений, после чего отпустили, сообщает Росбалт.

Добавим, что это не первый подобный случай. Как писал "Росбалт", в феврале прошлого года на Софийской набережной напротив Кремля был размещен плакат с надписью "Путин, уходи!". Акция состоялась в преддверии оппозиционного митинга.