Напротив Кремля повесили экстремистский баннер
07:43, 10 января 2013Мир
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В четверг утром неизвестные злоумышленники вывесили на Большом Каменном мосту в Москве баннер с экстремистской символикой.
Полицейские сняли экстремистский баннер / Фото : @berillii
Как сообщает "Коммерсантъ FM", растяжку обнаружили на мосту правоохранители, они же и сняли баннер.
По неподтвержденной информации, пишет РБК, "транспарант" сфотографировал журналист одного из информационных интернет-порталов. Его якобы задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений, после чего отпустили, сообщает Росбалт.
Добавим, что это не первый подобный случай. Как писал "Росбалт", в феврале прошлого года на Софийской набережной напротив Кремля был размещен плакат с надписью "Путин, уходи!". Акция состоялась в преддверии оппозиционного митинга.
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