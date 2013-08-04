В Москве мужчина угрожает взорвать дом, стоя на карнизе открытого окна

Специалисты газовой службы планируют отключить подачу газа в целях безопасности в одном из домов на юго-западе Москвы, где местный житель утверждает, что повредил газовую трубу в квартире, и угрожает совершить суицид, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

Мужчина стоит на карнизе открытого окна многоэтажки по адресу: проспект Вернадского, 91 корпус 2 и угрожает спрыгнуть с седьмого этажа. Он заявил, что разорвал газовую трубу и готов устроить взрыв. С мужчиной работают психологи, на месте дежурят сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь. Часть жильцов дома эвакуируется.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве, мужчина отказывается открывать дверь, и для обеспечения безопасности жильцов проводится частичная эвакуация. "На место вызваны представители газовых служб", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на данный момент запаха газа в подъезде, где расположена квартира мужчины, не ощущается, однако специалисты газовой службы планируют отключить подачу газа в целях безопасности.

Мужчина, вероятнее всего, находится в состоянии опьянения или нервного перевозбуждения, сообщил источник.