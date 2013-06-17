Во Львовской области застрелился банкир

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах.

По полученной информации, 36-летний житель Львова совершил самоубийство, находясь в салоне своего автомобиля “Нива-шевроле” недалеко от села Подберезцы Путомытовского района.

Тело мужчины обнаружила его мать.

По информации источника, погибший мужчина занимал руководящую должность в одном из банковских филиалов города Львова. По предварительным данным, вероятной причиной самоубийства могли стать проблемы с заемщиками, которые не возвращали взятые в банке кредиты.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что на автодороге возле села Подберезцы произошел случай гибели мужчины, по предварительным данным – суицид. Тело мужчины было обнаружено в салоне автомобиля. Обстоятельства данного происшествия расследуются.