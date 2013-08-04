СМИ: За год ФБР разрешило информаторам нарушить закон более 5 тысяч раз

"Звучит, как будто бы это много, но не стоит вырывать (эти цифры) из контекста. Это не делается наугад", - отметил Шон Генри (Shawn Henry), который ранее руководил расследованиями ФБР.

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Агенты бюро позволяли своим осведомителям в среднем совершать до 15 правонарушений в день, включая продажу и покупку наркотиков, подготовку ограблений и подкуп представителей властей. Зачастую информаторами агентов являются преступники. Представители бюро ранее уже сообщали, что разрешают своим осведомителям нарушать закон, так как это является неотъемлемой частью расследований, сообщает РИА Новости.

Однако, по как отмечает газета, данные о количестве правонарушений были опубликованы впервые. ФБР обычно передает их в министерство юстиции.

Официальный представитель ФБР не стал комментировать эту информацию, отметив лишь, что обстоятельства, при которых информаторам разрешается нарушать закон, "жестко контролируются".