У ФБР новый директор

Он сменит на посту директора ФБР Роберта Мюллера, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет. Кандидатуру Коми внес президент США Барак Обама в конце мая.

Коми, которому исполнилось 52 года, работал заместителем генерального прокурора США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, старшим вице-президентом корпорации Lockheed Martin, главным консультантом инвесткомпании Bridgewater Associates.

До настоящего времени Коми являлся старшим исследователем в Колумбийском университете и членом совета директоров международного банка HSBC.

Как и нынешний министр обороны Чак Хейгел, Коми представляет оппозиционную Республиканскую партию.

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Коми известен тем, что в 2004 году ответил отказом на требование Белого дома возобновить программу слежки за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда, замечает РИА Новости.