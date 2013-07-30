У ФБР новый директор
Сенат США проголосовал в понедельник 93 голосами против одного за утверждение Джеймса Коми новым директором Федерального бюро расследований.
Он сменит на посту директора ФБР Роберта Мюллера, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет. Кандидатуру Коми внес президент США Барак Обама в конце мая.
Коми, которому исполнилось 52 года, работал заместителем генерального прокурора США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, старшим вице-президентом корпорации Lockheed Martin, главным консультантом инвесткомпании Bridgewater Associates.
До настоящего времени Коми являлся старшим исследователем в Колумбийском университете и членом совета директоров международного банка HSBC.
Как и нынешний министр обороны Чак Хейгел, Коми представляет оппозиционную Республиканскую партию.
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Коми известен тем, что в 2004 году ответил отказом на требование Белого дома возобновить программу слежки за телефонами и электронной почтой граждан без санкции суда, замечает РИА Новости.