Ахмадинеджад: Израиль будет уничтожен

Об этом сообщает радио "Свобода".

Новоизбранный президент Ирана Гасан Роугани, который приступит к исполнению обязанностей в воскресенье, также делал угрожающие заявления в адрес Израиля.

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Полуофициальная агентство ISNA цитирует слова Роугани о том, что «сионистский режим был раной на теле исламского мира в течение многих лет, и эту рану нужно удалить».