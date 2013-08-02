Ахмадинеджад: Израиль будет уничтожен
15:12, 02 августа 2013Мир
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Пока действующий президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад во время митинга в Тегеране по случаю Дня Иерусалима заявил о назревающих изменениях, которые уничтожат Израиль.
Ахмадинеджад угрожает Израилю
Об этом сообщает радио "Свобода".
Новоизбранный президент Ирана Гасан Роугани, который приступит к исполнению обязанностей в воскресенье, также делал угрожающие заявления в адрес Израиля.
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Полуофициальная агентство ISNA цитирует слова Роугани о том, что «сионистский режим был раной на теле исламского мира в течение многих лет, и эту рану нужно удалить».
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