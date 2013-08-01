США вводят новые санкции против Ирана

В частности, законопроект предполагает дополнительное сокращение экспортных поставок нефти из Ирана на 1 миллион баррелей ежедневно в течение года, сообщает РИА Новости.

Законопроект принят 400 голосами против 20, ему еще предстоит пройти сенат и подпись у президента Барака Обамы.

Голосование прошло незадолго до вступления в должность избранного президента Ирана Хасана Роухани, которое состоится в это воскресенье. США подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие, Тегеран это отрицает и заявляет, что его ядерная программа преследует мирные цели. Наряду с санкциями ООН и других международных организаций, США ввели и собственные санкции против Ирана с целью заставить страну отказаться от ядерной программы.

Несмотря на легкое прохождение законопроекта в конгрессе, новые санкции против Ирана находят и оппозицию в американском обществе. Так, Национальный совет американцев иранского происхождения (NIAC) заявил, что новые санкции контрпродуктивны, поскольку подрывают возможности для возобновления дипломатических усилий в отношении Ирана. Однако, в конгрессе возобладала жесткая линия: несмотря на то, что более 130 депутатов присоединились ранее к призыву провести новые переговоры с Ираном, почти все они проголосовали за новые санкции.