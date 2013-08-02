Экс-гитарист Gogol Bordello требует от солиста $950 тысяч

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Gigwise.

Каплан обвиняет бывшего коллегу в том, что тот использовал деньги группы в личных целях. Гудзь начал полностью контролировать финансовые ресурсы Gogol Bordello в 2009 году. Как говорится в иске Каплана, вскоре после этого фронтмен коллектива стал выплачивать себе шестизначные суммы в качестве гонораров, используя при этом банковские счета группы.

В частности, годовой гонорар Гудзя однажды составил 130 тысяч долларов США, другие же участники группы при этом зарабатывали значительно меньше. Например, сам Каплан за предыдущий год получил 57 тысяч долларов.

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В 2011 и 2012 годах Гудзь создал собственные компании и начал переводить деньги на их счета, списывая ресурсы с коллективного счета Gogol Bordello. Общий размер этих списаний достиг полумиллиона долларов.

Каплан выступает не только от собственного лица, но и от лица компании Gypsy Punks LLC, контролирующей финансы Gogol Bordello. Иск к Гудзю был оформлен в верховном суде Манхэттена в пятницу, 26 июля. Каплан требует, чтобы ему возместили убыток в размере 950 тысяч долларов США. По мнению музыканта, такая же сумма должна быть выплачена и компании Gypsy Punks.

Напомним, проект Gogol Bordello был сформирован в Нью-Йорке в 1999 году Евгением Гудзем, певцом и музыкантом украинского происхождения. Каплан входил в состав коллектива в качестве гитариста, бэк-вокалиста и соавтора песен с 2000 по 2012 год.