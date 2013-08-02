Amnesty International призвала Францию не отдавать Аблязова Казахстану

Экс-глава совета директоров БТА Банка, гражданин Казахстана Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд Экс-ан-Прованса в настоящее время решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, РФ и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова на Украину.

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"Власти Франции должны гарантировать Аблязову тщательный и объективный процесс экстрадиции. Он не должен быть выслан в страну, которая может вернуть его в Казахстан, где его могут ждать пытки и несправедливый суд", - говорится в заявлении организации.

Казахстан требует экстрадиции Аблязова, получившего убежище в Великобритании, обвиняя его в финансовых нарушениях на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.

По данным генпрокуратуры Казахстана, деятельность Аблязова и его сообщников также является "предметом уголовного расследования правоохранительных органов Кипра, Венгрии и Латвии, уполномоченными органами Ирландии и Финляндии проводятся проверки деятельности аффилированных с Аблязовым компаний".